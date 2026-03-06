Украина обвинила Венгрию в захвате сотрудников банка и машин с деньгами и золотом

CentralAsia (CA) - В Будапеште власти Венгрии задержали сотрудников украинского «Ощадбанка» и изъяли два банковских автомобиля, в которых находились крупные суммы наличных и золото. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, венгерские власти фактически удерживают семерых граждан Украины, которые являются сотрудниками «Ощадбанка». Они управляли двумя банковскими автомобилями, следовавшими транзитом между Австрией и Украиной, и перевозили наличные средства в рамках регулярного обслуживания между государственными банками.

«Сегодня в Будапеште венгерские власти фактически взяли в заложники семерых граждан Украины. Причины этого пока неизвестны, как и их состояние или возможность связаться с ними», — заявил Сибига.

Министр также заявил, что действия венгерской стороны можно расценивать как «захват заложников и ограбление», и добавил, что Украина уже направила дипломатическую ноту с требованием немедленно освободить задержанных.

В «Ощадбанке» подтвердили информацию о задержании сотрудников. По данным банка, GPS-сигнал показывает, что банковские автомобили находятся в центре Будапешта рядом с одним из силовых ведомств, однако местонахождение работников пока неизвестно.

В банке уточнили, что перевозка ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения с Raiffeisen Bank (Австрия) и была оформлена согласно международным правилам перевозок и европейским таможенным процедурам.

По данным финансового учреждения, в автомобилях находились 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Ощадбанк потребовал немедленного освобождения своих сотрудников и возврата имущества.

Украинско-венгерские отношения

Отношения между Украиной и Венгрией резко обострились из-за нефтепровода Дружба и европейского кредита Украине. Премьер Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение Киеву 90 млрд евро помощи ЕС, требуя возобновить транзит российской нефти через этот трубопровод. Киев утверждает, что нефтепровод был повреждён российским ударом и сейчас его восстанавливают, тогда как Будапешт обвиняет Украину в намеренной блокировке поставок.

Конфликт усилился после резкого заявления президента Владимира Зеленского, который пригрозил «передать адрес» Орбана украинским военным, если Венгрия продолжит блокировать финансирование. В Будапеште это назвали угрозой и шантажом.

Дополнительным фактором напряжённости являются предстоящие парламентские выборы в Венгрии, где тема Украины активно используется в политической борьбе. Аналитики ожидают, что в ближайшее время противостояние между Киевом и Будапештом может только усилиться.