ТюркПА осудила атаки БПЛА на гражданские объекты в Нахчыване
- 16:34, 06 марта 2026
CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Рамиль Хасан выступил с заявлением, в котором осудил атаки беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.
В заявлении говорится, что атаки беспилотников были осуществлены с территории Ирана.
Подобные действия представляют серьёзную угрозу безопасности гражданского населения и региональной стабильности, говорится в заявлении.
Он призвал к предотвращению подобных инцидентов и проявлению сдержанности для недопущения дальнейшей эскалации напряженности в регионе.
