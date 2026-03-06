экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ТюркПА осудила атаки БПЛА на гражданские объекты в Нахчыване

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Рамиль Хасан выступил с заявлением, в котором осудил атаки беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

В заявлении говорится, что атаки беспилотников были осуществлены с территории Ирана.

Подобные действия представляют серьёзную угрозу безопасности гражданского населения и региональной стабильности, говорится в заявлении.

Он призвал к предотвращению подобных инцидентов и проявлению сдержанности для недопущения дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com