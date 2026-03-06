ТюркПА осудила атаки БПЛА на гражданские объекты в Нахчыване

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Рамиль Хасан выступил с заявлением, в котором осудил атаки беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

В заявлении говорится, что атаки беспилотников были осуществлены с территории Ирана.

Подобные действия представляют серьёзную угрозу безопасности гражданского населения и региональной стабильности, говорится в заявлении.

Он призвал к предотвращению подобных инцидентов и проявлению сдержанности для недопущения дальнейшей эскалации напряженности в регионе.