Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

CentralAsia (CA) - Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью, сообщает Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC).

Анализ судовых сигналов «показывает, что количество проходящих судов сократилось до однозначных значений», говорится в сообщении JMIC. За последние 24 часа подтверждено движение лишь двух коммерческих судов через Ормузский пролив, причем это были грузовые суда, а не нефтетанкеры.

«Это фактически означает почти полную приостановку коммерческого судоходства», - отмечают в JMIC.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для транспортировки сырьевых товаров - от нефти до удобрений, и он оказался закрытым из-за военных действий на Ближнем Востоке. Десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров застряли в Персидском заливе, поскольку движение через Ормузский пролив является слишком рискованным, учитывая, что несколько судов уже были атакованы.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в четверг, что иранские военные пока не предпринимали мер по перекрытию Ормузского пролива, но могут сделать это в будущем. Комментируя сообщения о том, что движение судов через пролив фактически остановилось, он отметил, что «суда опасаются идти туда». Ранее в иранских вооруженных силах предупреждали, что готовы потопить суда в случае попыток пройти через пролив.

На этой неделе Вашингтон дал понять, что предложит военно-морское сопровождение судам, поскольку международные страховщики начали сокращать покрытие военных рисков, однако судовладельцы пока не получили убедительных гарантий, пишет агентство Bloomberg.

Тем временем цена на нефть марки Brent достигла максимума с 5 июля 2024 года, восстановившись после снижения в начале торгов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 12:54 по московскому времени составляет $87,21 за баррель, что на $1,8 (2,11%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимаются на $3,52 (4,35%), до $84,53 за баррель.