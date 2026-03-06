Финляндия отказывается от запрета на размещение ядерного оружия на своей территории

Финские и британские военные на учениях возле Каяани, декабрь 2025

CentralAsia (CA) - Финляндия планирует отказаться от действовавшего несколько десятилетий запрета на размещение ядерного оружия на своей территории. Власти страны считают, что это позволит Финляндии более тесно согласовывать свою политику с политикой ядерного сдерживания НАТО. О этом пишет Би-Би-Си.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что ситуация в сфере безопасности Финляндии и Европы «фундаментально и значительно изменилась» с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В 2023 Финляндия, граничащая с Россией, отказалась от многолетнего военного нейтралитета и вступила в НАТО.

Согласно финскому закону 1987 года, импорт, производство, хранение и взрыв ядерных зарядов на территории Финляндии запрещены — даже во время войны. Но теперь правительство внесло предложение изменить этот закон, сделав возможным «ввоз ядерного оружия в Финляндию, а также его транспортировку, доставку или хранение в стране, если это связано с военной обороной Финляндии», пояснил Хяккянен.

«Поправка необходима для обеспечения военной обороны Финляндии как части альянса и для того, чтобы полностью использовать возможности политики сдерживания и коллективной обороны НАТО», — заявил он на пресс-конференции в четверг.

Основополагающий принцип НАТО — коллективная оборона, согласно которому нападение на одну страну-члена рассматривается как нападение на всех. Он же лежит в основе стратегии ядерного сдерживания альянса.

Поскольку в НАТО входят несколько ядерных держав, прямое нападение на одну из стран-членов означает риск ядерного ответа. По данным Центра по контролю над вооружениями и их нераспространению, американское ядерное оружие размещено в нескольких европейских странах.

Чтобы реализовать предложение правительства Финляндии, потребуется внести изменения как в закон о ядерной энергии, так и в уголовный кодекс страны. Как заявила парламентская правая коалиция большинства, до 2 апреля пройдет общественное обсуждения проекта, а потом он будет официально внесен в парламент.

Из всех европейских стран Финляндия имеет самую длинную общую границу с Россией — 1340 км. После вторжения России в Украину Финляндия в апреле 2023 года стала 31-м членом НАТО, а в 2024 году в НАТО вступила соседняя Швеция. Президент России Владимир Путин долго критиковал расширение военного альянса на восток, поэтому вступление в НАТО сразу двух стран во многих медиа называли стратегическим поражением российского президента.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на прошлой неделе заявил, что доктрина страны, не допускающая размещения иностранных войск или ядерного оружия на ее территории, «не будет применяться», если Швеция окажется «в совершенно иной ситуации».

В понедельник Франция и Германия объявили о планах углубить сотрудничество с европейскими партнерами в области ядерного сдерживания.



Кремль пригрозит ответными мерами в случае размещения ядерного оружия в Финляндии. «Это заявления, которые ведут к эскалации напряженности на европейском континенте. Это заявления, которые добавляют уязвимости Финляндии. Размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам, и, если Финляндия угрожает нам, мы начинаем применять ответные меры», - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.