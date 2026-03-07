Президент Ирана отверг информацию о нападении на Азербайджан

Масуд Пезешкиан

CentralAsia (CA) - Президенты Ирана и России, Масуд Пезешкиан и Владимир Путин провели телефонный разговор.

В ходе беседы Пезешкиан отверг заявления о нападении на Азербайджан, назвав их слухами и «заговором врагов», цель которых — подорвать отношения между двумя странами.

«Исламская Республика Иран никогда не имела и не будет иметь намерений нападать на соседей. Наш путь — это решительная защита территориальной целостности и устойчивый мир», - заявил Пезешкиан.

Он добавил, что Тегеран ведет диалог со странами Ближнего Востока на фоне обсуждений ракетных и беспилотных атак.

«В контактах с соседями мы разъяснили, что удары по американским военным базам являются исключительно оборонительной мерой, направленной на защиту страны и народа», - отметил президент Ирана.

По его словам, присутствие иностранных сил является основным фактором нестабильности на Ближнем Востоке.