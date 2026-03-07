С Ираном не будет никакой сделки, - Трамп
- Азия и мир, политика
- 12:22, 07 марта 2026
- Просмотров: 1886
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что с Ираном не будет никакой сделки. По его словам, единственным возможным вариантом является безоговорочная капитуляция страны.
«Не будет никакой сделки с Ираном, кроме безусловной капитуляции!» — написал Трамп. Он добавил, что после выбора «великого» и «приемлемого» лидера для Ирана США и их партнеры будут работать, чтобы «сделать Иран снова великим».
Ранее стало известно, что Трамп намерен лично участвовать в выборе нового лидера Ирана. Об этом он заявил в интервью Axios, отметив, что его роль должна быть аналогичной той, которую он сыграл при смене власти в Венесуэле.
