В Азербайджане заявили о предотвращении терактов, подготовленных Ираном

CentralAsia (CA) - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила о предотвращении террористических планов, разработанных Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По информации СГБ, целью злоумышленников были стратегически важные объекты и представители религиозных общин в Азербайджане, в том числе нефтепровод «Баку–Джейхан», посольство Израиля, один из лидеров общины горских евреев и ашкеназская синагога.

На территорию страны были ввезены три взрывных устройства. Спецслужбы пресекли их передачу третьим лицам, что позволило избежать жертв и разрушений.

В результате проведенных мероприятий террористические планы были предотвращены. Суд уже вынес приговор нескольким гражданам Азербайджана: четверо признаны виновными и приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, двое обвиняются в подготовке покушения на жизнь общественного деятеля, ещё один — в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде ареста.