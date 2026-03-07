экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США частично смягчили санкции на ввоз венесуэльского золота

CentralAsia (CA) -  Администрация США приняла решение частично ослабить санкционный режим в отношении Венесуэлы.

Согласно генеральной лицензии, опубликованной на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, американским компаниям разрешено импортировать, хранить, перерабатывать, перепродавать и транспортировать венесуэльское золото, включая сделки с участием государственных органов республики и компании Minerven.

Все операции должны соответствовать американскому законодательству, а возникающие споры рассматриваются исключительно в юрисдикции США. Платежи в пользу лиц, находящихся под санкциями, должны проходить через специально открытые счета для контроля финансовых потоков.

При этом сохраняются серьёзные ограничения: лицензия не распространяется на физических и юридических лиц, а также подконтрольные им структуры из России, Китая, Ирана, КНДР и Кубы. Всем участникам сделок необходимо регулярно отчитываться перед американской администрацией о всех этапах оборота венесуэльского золота.

