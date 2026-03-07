Президент Ирана заявил, что страна не намерена вторгаться в соседние государства и принес извинения за ранее нанесенные удары

- Азия и мир, политика
- 14:25, 07 марта 2026
CentralAsia (CA) - Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить удары по странам региона, если они прекратят поддержку американо-израильской военной операции. Об этом в телеобращении к нации заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Вчера совет постановил, что соседние страны больше не будут подвергаться нашим атакам и ракетным ударам — кроме случаев, когда с их территории будут совершаться нападения на Иран», - сказал Пезешкиан.
Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран не намерен вторгаться в соседние страны и принес извинения за ранее нанесенные удары.
После начала военной операции Израиля и США 28 февраля Иран наносил удары по американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте и Бахрейне. Также удары БПЛА пришлись на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии.