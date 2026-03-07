Казахстан эвакуирует своих граждан из Ирана

CentralAsia (KZ) - Министерство иностранных дел Казахстана совместно с компетентными органами продолжает работу по возвращению граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

По данным ведомства, с начала эвакуации на родину уже вернулись более 4700 казахстанцев. Помимо авиарейсов, граждан вывозят и наземным транспортом.

6 марта загранучреждения Казахстана организовали выезд семи граждан страны. По предварительной информации, компания планирует вывезти оставшихся 16 граждан по тому же маршруту. Всего из Ирана уже возвращены 66 граждан Казахстана.

