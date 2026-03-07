Израиль начал волну авиаударов по инфраструктуре в Тегеране и Исфахане
- Азия и мир, происшествия
- 14:44, 07 марта 2026
- Просмотров: 427
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - ВВС Израиля начали очередную волну авиаударов по инфраструктурным объектам в Тегеране и Исфахане, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Армия обороны Израиля начала широкую волну ударов по инфраструктуре иранского... режима в Тегеране и Исфахане», - говорится в сообщении армии для прессы.
