Израиль начал волну авиаударов по инфраструктуре в Тегеране и Исфахане

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - ВВС Израиля начали очередную волну авиаударов по инфраструктурным объектам в Тегеране и Исфахане, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля начала широкую волну ударов по инфраструктуре иранского... режима в Тегеране и Исфахане», - говорится в сообщении армии для прессы.