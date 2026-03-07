В Узбекистане вдвое увеличат квоту грантов в вузы для девушек из нуждающихся семей

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что квоту государственных грантов на обучение в вузах для девушек из нуждающихся семей увеличат вдвое — до 4 тысяч. Об этом он сообщил на торжественной церемонии, посвящённой Международный женский день.

Также государство будет оплачивать обучение в магистратуре студенткам, которые учатся по программам совместного образования с вузами, входящими в топ-300 мировых рейтингов.

Для поддержки инновационных идей женщин ежегодно будут проводить стартап-конкурсы как минимум по 10 направлениям. Победительницы в каждом из них смогут получить грант до 500 миллионов сумов из Инновационного фонда.

Кроме того, обучение профессиям для девушек, окончивших 11-й класс и поступивших в государственные техникумы, будет полностью финансироваться за счёт государственного гранта.

По словам президента, сегодня в вузах Узбекистана обучаются более 904 тысяч девушек — это 54 процента от общего числа студентов. Среди докторантов и стажёров-исследователей женщины составляют около 61 процента — примерно 8,5 тысячи человек.

Он также отметил, что в прошлом году 60 девушек из Узбекистана поступили в престижные университеты мира.

Отдельно президент отметил участниц церемонии, добившихся успехов на международных научных олимпиадах, а также Дилафруз Журабаеву — победительницу международных стартап-конкурсов и амбассадора компании Microsoft в Узбекистане.