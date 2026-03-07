экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В США заявили о планах «забрать всю нефть из рук Ирана»
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Администрация США рассчитывает установить полный контроль над нефтяными запасами Ирана, заявил в эфире Fox News директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген. 

Журналисты попросили его оценить влияние конфликта на Ближнем Востоке на цены на нефть.

«В конечном итоге нам не придется беспокоиться о проблемах в Ормузский пролив, потому что мы заберем всю нефть из рук [иранского руководства]», — сказал Эйген.

На этой неделе Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, включая коммерческие корабли и нефтяные танкеры. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам.

