Иран ударил по американской авиабазе в ОАЭ

CentralAsia (CA) -  Иран нанес удары по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, сообщил 7 марта Корпус стражей исламской революции. 

В заявлении КСИР, которое опубликовало агентство Fars, говорится, что проведена массированная атака на авиабазу. По данным КСИР, именно с этой базы была атакована школа для девочек в иранском Минабе. Там погибли более 170 человек.

Поражены, по информации КСИР, центр спутниковой связи, радары раннего предупреждения, а также радары управления огнем и центр контроля воздушных операций.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

