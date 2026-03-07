экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане осужденным женщинам разрешат поступать в вузы и учиться в них дистанционно
// Turmush

CentralAsia (UZ) -  Осужденным женщинам в Узбекистане создадут условия для получения профессии и дистанционного обучения в вузах. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на торжественной церемонии, посвящённой Международному женскому дню.

В учреждениях исполнения наказания Узбекистана, по его словам, сейчас отбывают наказание 2589 женщин, из которых 1239 имеют среднее образование, но не обладают профессией. Из них 443 выразили желание учиться в вузах. Для их социальной реабилитации будет запущена программа «Янги хаёт» («Новая жизнь»).

«Эти женщины, совершившие преступления в силу разных обстоятельств, по незнанию, также являются гражданами страны. И мы должны серьёзно подумать об их социальной реабилитации, становлении полноправными членами общества», - сказал он. 

Министерство внутренних дел вместе с Агентством профессионального образования и Минтрудом организуют для осужденных женщин 3-6-месячные курсы с выдачей сертификатов.

Также им предоставят возможность сдавать вступительные экзамены, поступать в вузы и учиться дистанционно. Для контрактного обучения предусмотрена беспроцентная ссуда с возвратом после отбывания наказания и трудоустройства, сообщил Мирзиеев.

