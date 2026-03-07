экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Азербайджан завершает эвакуацию своих дипломатов из Ирана

CentralAsia (CA) -  Азербайджан завершил эвакуацию сотрудников миссии в Тебризе, в Тегеране остаются несколько дипломатов, сообщает РИА Новости.

Вечером 6 марта были эвакуированы из Ирана 11 азербайджанских дипломатов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

