Трамп анонсировал мощный удар по Ирану, назвав страну «лузером» после извинений перед соседями

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Утром 7 марта Пезешкиан сообщил, что временный руководящий совет Ирана постановил прекратить удары по государствам региона. Он извинился перед соседями за предыдущие атаки. Он пообещал, что ударов по ближневосточным странам не будет, если с их территорий не будут осуществляться атаки.

По мнению Трампа, Иран ослабел. «Иран, который буквально «избивают до чёртиков», извинился и сдался своим соседям на Ближнем Востоке, пообещав, что больше не будет по ним стрелять. Это обещание было дано только из-за неумолимой атаки США и Израиля. Они хотели захватить и управлять Ближним Востоком.

Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним странам Ближнего Востока. Они сказали: «Спасибо, президент Трамп». Я ответил: «Пожалуйста!», - написал он в Truth Social.

Президент США отметил, что «Иран больше не главный« хулиган Ближнего Востока», а «лузер Ближнего Востока» и останется им, пока не сдастся или, что скорее, не падет».

По словам Дональда Трампа, сегодня Иран «пострадает очень сильно». Он добавил, что «под угрозой полного уничтожения и неминуемой смерти» могут оказаться территории и люди, которые прежде не рассматривались в качестве целей.