В ОАЭ перехватили более 130 ракет и беспилотников

CentralAsia (CA) - Системы противовоздушной обороны (ПВО) ОАЭ 7 марта перехватили и уничтожили 15 баллистических ракет. Еще одна ракета упала в море, сообщило Минобороны ОАЭ.

Силы ПВО обнаружили 121 БПЛА, 119 из них были перехвачены, два беспилотника упали на территории ОАЭ.

С момента, когда Иран начал наносить удары по Арабским Эмиратам, вооруженные силы ОАЭ засекли 221 баллистическую ракету, 206 из них были уничтожены. Еще 14 упали в море, две — на территории страны, сообщили в ведомстве. В общей сложности силы ПВО обнаружили 1,305 тыс. иранских БПЛА, из которых 1,229 тыс. были перехвачены. На территории ОАЭ упали 76 беспилотников. Кроме того, было уничтожено восемь крылатых ракет.

В Минобороны сообщили, что при атаках погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, 112 человек получили ранения. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских островов и Турции.

7 марта Иран ударил по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ. В КСИР заявляли, что именно оттуда была атакована школа для девочек в городе Минаб на юге Ирана, где погибли более 170 человек. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна перестанет наносить удары по соседним государствам, если те прекратят поддерживать американо-израильскую военную операцию.