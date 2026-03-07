экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Турции задержали певицу из-за оскорбления Эрдогана со сцены

CentralAsia (CA) -  Правоохранительные органы Турции задержали популярную певицу Ханде Йенер. Ее подозревают в посягательстве на конституционный строй и оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Haberler.

Поводом для расследования стало то, что во время концерта в городе Мугла певица подхватила лозунг, который начали скандировать зрители: «Кто не прыгает, тот поддерживает Тайипа». В Стамбуле певица заявила со сцены: «Мы красиво свергнем эту эпоху». 

Концерт в Мугле прошел 15 мая 2025 года, в Стамбуле — 18 мая. Ханде Йенер вызвали на допрос.

