США официально признали правительство Венесуэлы

CentralAsia (CA) - Вашингтон официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер также анонсировал «историческую сделку по золоту». Трамп заявил, что у Венесуэлы огромные запасы золота и плодородные земли, но прежняя система не позволяла стране извлекать выгоду из этих богатств.

«Мы договорились об исторической сделке по золоту, которая позволяет нашим двум странам сотрудничать в целях содействия продаже венесуэльского золота и других полезных ископаемых», - сказал президент США Дональд Трамп.

В ночь на 3 января США нанесли удары по Венесуэле. Во время военной операции американские силы захватили президентаНиколаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, доставили в Нью-Йорк и предъявили ряд серьезных обвинений, в том числе, в наркотерроризме.