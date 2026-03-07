экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США официально признали правительство Венесуэлы

CentralAsia (CA) -  Вашингтон официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер также анонсировал «историческую сделку по золоту». Трамп заявил, что у Венесуэлы огромные запасы золота и плодородные земли, но прежняя система не позволяла стране извлекать выгоду из этих богатств.

«Мы договорились об исторической сделке по золоту, которая позволяет нашим двум странам сотрудничать в целях содействия продаже венесуэльского золота и других полезных ископаемых», - сказал президент США Дональд Трамп.

В ночь на 3 января США нанесли удары по Венесуэле. Во время военной операции американские силы захватили президентаНиколаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, доставили в Нью-Йорк и предъявили ряд серьезных обвинений, в том числе, в наркотерроризме.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com