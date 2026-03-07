Трамп пообещал Кубе новую жизнь после Ирана

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения операции против Иран Кубу ожидают «большие перемены». Об этом он сказал на саммите Щит Америки.

«Это последние мгновения прежней жизни для Кубы. У нее будет прекрасная новая жизнь. Пока что Иран в центре нашего внимания, но мы закончим там», - сказал Трамп.

Затем он обратился к госсекретарю Марко Рубио и спросил, чем тот займется после решения вопроса с Ираном. «Может быть, он возьмет всего час отдыха, а потом заключит сделку по Кубе — это будет просто», — добавил президент США.

Ранее Трамп уже заявлял, что после Ирана Куба для США — «вопрос времени», а кубинское правительство «скоро падет». По его словам, Гавана «настолько хочет заключить сделку, что вы даже не представляете». Также он говорил, что направит Рубио на переговоры с кубинскими властями.

США начали стягивать силы в Карибский бассейн в августе 2025 года. С сентября американские силы атакуют суда, которые, по их мнению, связаны с наркотрафиком. В конце января 2026 года Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы.