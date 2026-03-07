Трамп заявил об уничтожении 42 иранских кораблей

CentralAsia (CA) - В результате американских ударов по военным объектам Ирана были уничтожены 42 корабля военно-морских сил республики, заявил президент США Дональд Трамп, выступая в своем гольф-клубе в Майами перед лидерами стран Латинской Америки.

Трамп подчеркнул, что военная кампания против Ирана значительно подорвала военный потенциал республики, и назвал ее крупным успехом. В ходе выступления он также обратился к министру обороны Питу Хегсету: «Пит, ты великолепен. Ты отлично справляешься. Я горжусь тобой».

Через несколько дней после начала операции США и Израиля против Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о полном контроле над Ормузским проливом.

Тегеран также сообщил о поражении эсминца и танкера США в Индийском океане. По данным КСИР, к 4 марта были поражены более десяти нефтяных танкеров после предупреждений о запрете судоходства в проливе.

Вашингтон, в свою очередь, заявляет об ударах по иранским судам. Накануне Центральное командование ВС США сообщило об ударе по кораблю Ирана, который использовался для запуска беспилотников.