Китай призвал уважать суверенитет Ирана

CentralAsia (CA) -  Суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана и стран Персидского залива нужно уважать, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей. 

Он сказал, что конфликт на Ближнем Востоке, который начали США и Израиль против исламской республики, не должен был начинаться, поскольку он не приносит пользы ни одной из сторон, и призвал страны начать переговоры. 

«Мир не должен возвращаться к практике повсеместного применения силы, которая не доказывает мощь и делает население невинными жертвами войны», - сказал он. 

Министр назвал народы Ближнего Востока настоящими хозяевами региона и выступил против вмешательства в их внутренние дела. «Дела региона должны решаться самими странами, попытки навязать «цветные революции» или смену власти не имеют поддержки у населения», - заявил Ван И.

