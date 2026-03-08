Эрдоган встретился с генсеком ОТГ и главами МИД стран-участниц
CentralAsia (KZ) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаньчбеком Омуралиевым и министрами иностранных дел стран-членов.
Встреча прошла в Стамбуле, где проходит неформальная встреча ОТГ.
«Для меня большая честь участвовать в аудиенции министров иностранных дел с президентом Реджепом Эрдоганом. Мы обменялись мнениями об укреплении сотрудничества между тюркскими государствами и усилении координации в региональных и глобальных вопросах», - сообщил Омуралиев.
