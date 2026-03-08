экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп допустил, что карта Ирана изменится после войны

CentralAsia (CA) -  Территориальные границы Ирана могут измениться после войны с США и Израилем, допустил американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту Air Force One.

Трампа спросили, останется ли карта Ирана той же после войны. Президент ответил: «Этого я вам сказать не могу. Вероятно, нет».

Кроме того, Трамп отметил, что предпочел бы, чтобы новым лидером Ирана стал тот, кто «не втянет иранцев в войну».

«Да. Нам не нужно возвращаться каждые пять или десять лет, чтобы сделать это. Мы хотим выбрать президента, который не втянет их [иранцев] в войну», - ответил президент на вопрос, хочет ли американская сторона участвовать в выборе следующего главы Ирана.

