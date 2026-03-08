Иран не отдаст ни пяди своей территории, - Пезешкиан

CentralAsia (CA) - Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что карта Ирана может измениться после американской атаки, назвав происходящее войной.

«Мы не позволим им захватить ни пяди нашей земли», - подчеркнул Пезешкиан, слова которого приводит его пресс-служба.

Он добавил, что его высказывания о ситуации на Ближнем Востоке были неправильно истолкованы, и подчеркнул, что «враг» хочет, чтобы Иран находился в состоянии войны со странами региона.