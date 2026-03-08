экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иран не отдаст ни пяди своей территории, - Пезешкиан
Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан
Предыстория: Трамп допустил, что карта Ирана изменится после войны

CentralAsia (CA) -  Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что карта Ирана может измениться после американской атаки, назвав происходящее войной.

«Мы не позволим им захватить ни пяди нашей земли», - подчеркнул Пезешкиан, слова которого приводит его пресс-служба.

Он добавил, что его высказывания о ситуации на Ближнем Востоке были неправильно истолкованы, и подчеркнул, что «враг» хочет, чтобы Иран находился в состоянии войны со странами региона.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com