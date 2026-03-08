Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по выбору верховного лидера

CentralAsia (CA) - Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по выбору нового верховного лидера, сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери.

По его словам, среди участников консультаций сформировалось единодушное мнение, отражающее позицию большинства, передает агентство Mehr.

Мирбагери отметил, что остаются некоторые препятствия, которые нужно преодолеть перед официальным утверждением кандидата. Ожидается, что процесс завершится в ближайшее время.

Ранее член Совета экспертов Ахмад Хатами сообщил, что возможные кандидаты уже определены, и выбор нового лидера может быть завершен при первой возможности, но военное положение в стране может скорректировать график принятия решения.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. Совет экспертов определил кандидатов на должность нового лидера. СМИ и президент США Дональд Трамп называют вероятным преемником аятоллы Хаменеи его сына Моджтабу.