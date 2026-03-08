Спецпосланник Трампа Уиткофф попросил Россию не снабжать Иран разведданными

CentralAsia (CA) - Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что лично просил российскую сторону не передавать разведывательные данные Тегерану. Об этом он заявил журналистам во время перелета в Майами вместе с Дональдом Трампом.

Журналист спросил, связывался ли Уиткофф с Москвой с просьбой «не передавать иранцам информацию о целях и другую помощь».

«Я это решительно заявил», - ответил Уиткофф.

На вопрос, считает ли он, что такая помощь все же оказывается, спецпосланник выразил надежду, что нет.

Трамп, в свою очередь, отметил, что у него «нет никаких подтверждений» этому.

«Если дело обстоит именно так, то они [российская сторона] работают не очень хорошо, потому что у Ирана дела идут не очень хорошо», - добавил президент.