экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Спецпосланник Трампа Уиткофф попросил Россию не снабжать Иран разведданными

CentralAsia (CA) -  Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что лично просил российскую сторону не передавать разведывательные данные Тегерану. Об этом он заявил журналистам во время перелета в Майами вместе с Дональдом Трампом.

Журналист спросил, связывался ли Уиткофф с Москвой с просьбой «не передавать иранцам информацию о целях и другую помощь».

«Я это решительно заявил», - ответил Уиткофф.

На вопрос, считает ли он, что такая помощь все же оказывается, спецпосланник выразил надежду, что нет.

Трамп, в свою очередь, отметил, что у него «нет никаких подтверждений» этому.

«Если дело обстоит именно так, то они [российская сторона] работают не очень хорошо, потому что у Ирана дела идут не очень хорошо», - добавил президент.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com