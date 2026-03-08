Небо в Тегеране потемнело после ударов по нефтяным складам

CentralAsia (CA) - Небо в Тегеране потемнело после ударов по нефтяным складам в провинциях Тегеран и Альборз.

Минувшей ночью и на рассвете 8 марта мишенями стали четыре объекта хранения и распределения нефтепродуктов, а также центр транспортировки нефтепродуктов в провинциях Тегеран и Альборз.

Как передает BBC слова гендиректора иранской компании по распределению нефтепродуктов, в результате ударов погибли четыре водителя автоцистерн, работавших на этих объектах. Он отметил, что топливо «хранится в нефтехранилищах в достаточных количествах», однако призвал граждан пользоваться автозаправками только в случае необходимости.