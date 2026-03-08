экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Qatar Airways приостановила полеты

CentralAsia (CA) -  Авиакомпания Qatar Airways объявила о приостановке запланированных на воскресенье, 8 марта, рейсов.

Воздушное пространство над страной закрыто. Авиакомпания планирует выполнять лишь отдельные рейсы, в основном из городов Западной Европы, для пассажиров, у которых столица страны — Doha — является конечным пунктом назначения.

Сообщается, что такие рейсы выполняются по единственному действующему воздушному коридору.

В понедельник авиакомпания объявит о дальнейших планах. Напомним, что Qatar стал одной из стран, подвергшихся атаке Iran в ответ на действия United States и Israel. В первые дни вооруженного конфликта Qatar Airways уже приостанавливала полеты.

