Qatar Airways приостановила полеты
- Азия и мир, происшествия
- 17:51, 08 марта 2026
- Просмотров: 536
CentralAsia (CA) - Авиакомпания Qatar Airways объявила о приостановке запланированных на воскресенье, 8 марта, рейсов.
Воздушное пространство над страной закрыто. Авиакомпания планирует выполнять лишь отдельные рейсы, в основном из городов Западной Европы, для пассажиров, у которых столица страны — Doha — является конечным пунктом назначения.
Сообщается, что такие рейсы выполняются по единственному действующему воздушному коридору.
В понедельник авиакомпания объявит о дальнейших планах. Напомним, что Qatar стал одной из стран, подвергшихся атаке Iran в ответ на действия United States и Israel. В первые дни вооруженного конфликта Qatar Airways уже приостанавливала полеты.
