Главы МИД ОТГ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и приняли совместное заявление

CentralAsia (KZ) - Главы МИД стран ОТГ приняли совместное заявление по итогам неформальной встречи Совета министров иностранных дел, которая прошла в Стамбуле.

Текст заявления опубликовал генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев.

В ходе встречи, которая состоялась 7 марта, министры провели консультации по региональным и глобальным событиям, включая продолжающиеся вооруженные конфликты и недавнее обострение военных действий в соседних регионах, вызывающее человеческие страдания, гибель людей и масштабные гуманитарные проблемы.

Министры выразили глубокую обеспокоенность эскалацией насилия на Ближнем Востоке и осудили все действия, которые ставят под угрозу жизни мирных жителей и подрывают стабильность в регионе.

Они подчеркнули, что любые угрозы безопасности государств-членов ОТС являются вопросом, вызывающим озабоченность всей Организации, и напомнили о недопустимости применения силы, необходимости соблюдения универсальных принципов суверенитета и территориальной целостности.

Министры выразили решительное осуждение атак, направленных против Турции и Азербайджана, включая объекты гражданской инфраструктуры, осуществленных с территории . Они призвали недопускать повторения подобных действий, которые ухудшают региональную ситуацию и создают риск расширения географии напряженности.

Министры подтвердили поддержку суверенитета, территориальной целостности и безопасности и, выразив полную солидарность с народом и правительствами обеих стран.

Они подчеркнули необходимость разрешения споров мирными средствами через диалог в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН. Министры отметили критическую важность дипломатии и конструктивного диалога как единственного пути к деэскалации, прекращению боевых действий и мирному урегулированию, призвав все стороны проявлять максимальную сдержанность и вести переговоры в духе добросовестности.

В совместном заявлении также подчеркиваются глобальные последствия кризиса. Продолжительная нестабильность в стратегически важном регионе несет риски для международного мира и безопасности, включая возможные сбои на глобальных энергетических рынках, торговых путях, в продовольственной безопасности и миграционных потоках.

Министры подтвердили приверженность справедливому, длительному и комплексному урегулированию палестинского конфликта на основе решения о создании двух государств в соответствии с резолюциями ООН и намерение продолжать сотрудничество в международных платформах для достижения такого решения и оказания гуманитарной помощи, особенно в Газе.

Подтверждая приверженность целям и принципам Устава ООН и международного права, министры выразили готовность ОТС поддерживать все подлинные международные усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе.

Они договорились продолжать внимательно следить за ситуацией и поддерживать тесную координацию в рамках ОТГ по этому и другим вопросам общего интереса. Министры твердо заявили о своей поддержке мира, диалога и стабильности.

