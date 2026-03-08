Путин подписал закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС России

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу иностранцев для уголовного преследования в другие страны, если они проходят или проходили службу по контракту в Вооружённых силах РФ и участвовали в боевых действиях в составе ВС РФ.

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. Изменения внесены в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Закон расширяет перечень оснований для отказа в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора. Теперь к ним добавлен случай, когда запрос касается иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего службу по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях РФ и участвовавшего в боевых действиях в их составе.