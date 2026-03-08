экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
NYT: первая неделя войны с Ираном обошлась США в $6 млрд

CentralAsia (CA) -  Расходы США на военную кампанию против Ирана за первую неделю боевых действий составили около $6 млрд. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные, предоставленные американскими чиновниками Конгрессу.

Ожидается, что администрация президента Дональд Трамп в ближайшее время запросит дополнительное финансирование на продолжение операции. По предварительным оценкам Пентагон, стоимость кампании может достигать $1 млрд в день, а Белый дом прогнозирует ее продолжительность в четыре–шесть недель.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, после чего Тегеран объявил о начале ответной операции.

