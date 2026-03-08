Иран сообщил о повреждении ядерного объекта в Исфахане

CentralAsia (CA) - Ядерный объект в Исфахан получил серьезные повреждения в результате ракетного удара США и Израиля. Об этом сообщил Национальный центр ядерной безопасности Ирана, передает агентство ISNA.

По данным иранской стороны, атака произошла 7 марта. Сообщений о радиационном загрязнении воздуха не поступало.

Объект в Исфахане уже становился целью США и Израиля во время военной операции против Иран в июне 2025 года. По оценке американской стороны, под обломками могут находиться около 440 кг урана, обогащенного до 60%.