США получили от Венесуэлы золото на $100 млн
- 23:42, 08 марта 2026
Изображение сгенерировано Gemini
CentralAsia (CA) - США получили от Венесуэла золото на $100 млн. Об этом сообщил министр внутренних дел США Дуглас Бергам.
Ранее портал Axios писал, что Вашингтон достиг договоренности с венесуэльским руководством о поставках до 1 тонны золота в слитках.
7 марта президент США Дональд Трамп на саммите «Щит Америки» сообщил, что США официально признали новое правительство Венесуэлы во главе с исполняющей обязанности президентом Делси Родригес.
