Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой около 6,5 произошло у берегов Камчатки, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

По последним данным сейсмологов, эпицентр сейсмособытия находился в Тихом океане в районе Камчатского края, сильные подземные толчки были зафиксированы с помощью сейсмических станций.

Официальная уточнённая магнитуда — примерно 5,8–6,0, и толчки зарегистрированы на глубине около 40 км в 235 км от Петропавловска‑Камчатского, отмечают официальные источники геофизической службы.

О возможной угрозе цунами официальные предупреждения не объявлялись.