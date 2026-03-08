Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки
- Азия и мир, происшествия
- 23:47, 08 марта 2026
CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой около 6,5 произошло у берегов Камчатки, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
По последним данным сейсмологов, эпицентр сейсмособытия находился в Тихом океане в районе Камчатского края, сильные подземные толчки были зафиксированы с помощью сейсмических станций.
Официальная уточнённая магнитуда — примерно 5,8–6,0, и толчки зарегистрированы на глубине около 40 км в 235 км от Петропавловска‑Камчатского, отмечают официальные источники геофизической службы.
О возможной угрозе цунами официальные предупреждения не объявлялись.
