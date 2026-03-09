экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Моджтаба Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана

CentralAsia (CA) -  Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи — сына ранее погибшего аятоллы Али Хаменеи. Об этом 9 марта сообщило иранское агентство Fars.

По данным агентства, решение было принято Советом экспертов — органом, который обладает полномочиями назначать и смещать верховного лидера Ирана.

Моджтаба Хаменеи является религиозным деятелем и ранее активно участвовал в политической жизни страны, считаясь одним из влиятельных представителей иранского духовенства.

