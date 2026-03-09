Президент Ирана Пезешкиан созвонился с Алиевым после налета БПЛА на Азербайджан

CentralAsia (CA) - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что исламская республика не ответственна за «инцидент с обстрелом Нахичевани с воздуха». Он сообщил, что происшествие будет расследовано, передает пресс-служба президента Азербайджана.

Пезешкиан также поблагодарил Ильхама Алиева за соболезнования, которые тот выразил из-за гибели аятоллы Али Хаменеи, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану. Президент Азербайджана в ответ передал соболезнования из-за гибели многих иранцев во время последних событий на Ближнем Востоке.

5 марта по территории аэропорта и вблизи школы в пригороде Нахичевани ударили иранские беспилотники, пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку терактом. Позже Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что Корпус стражей исламской революции планировал совершить несколько терактов на территории страны. Баку объявил о полном выводе дипломатического корпуса из Ирана.

Власти Ирана отрицают причастность к налету своих беспилотников на Азербайджан. Масуд Пезешкиан называл эту информацию слухами и «заговором врагов».