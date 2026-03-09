Цены на нефть впервые с 2022 года поднялись выше 100 долларов за баррель

CentralAsia (CA) - На фоне войны США и Израиля с Ираном и фактического перекрытия Ормузского пролива цена на нефть впервые с 2022 года превысила отметку в 100 долларов США, сообщает Deutsche Welle.

Фьючерсы на нефть эталонной в Европе марки Brent в начале торгов в понедельник, 9 марта, временно поднимались почти на 20%, до 111,04 доллара США за баррель (159 литров), передает Reuters.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 16,8%, до 106,17 доллара, а ранее в ходе сессии поднимались еще выше - до 111,24 доллара.

В пятницу, 6 марта, марка Brent с поставкой в мае впервые с апреля 2024 года торговалась по цене выше 90 долларов США, в то время как до начала военной операции против Ирана, продолжающейся с 28 февраля, цена составляла около 70 долларов за баррель.

Важнейшим фактором на нефтяном рынке остаются опасения длительной блокировки Ормузского пролива, через который в мирное время ежедневно транспортируется около 20 процентов мирового объема нефти. Он также имеет большое значение для транспортировки сжиженного природного газа, например, из Катара.

В условиях напряженной ситуации на мировом нефтяном рынке министр финансов США Скотт Бессент заявил 6 марта, что Вашингтон рассматривает возможность смягчить санкции против российской нефти, уже находящейся на борту танкеров. В тот же день США освободили индийские НПЗ на 30 дней от запрета на покупку российской нефти, уже погруженной на танкеры, чтобы «нефть могла продолжать поступать на мировой рынок».

Президент США Дональд Трамп, комментируя скачок цен, заявил, что краткосрочный рост — «небольшая плата» за устранение иранской ядерной угрозы. «Краткосрочный рост цен на нефть, который быстро сойдет на нет после устранения иранской ядерной угрозы, — очень небольшая плата за безопасность и мир для США и всего мира», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«ТОЛЬКО ДУРАКИ ДУМАЮТ ИНАЧЕ!» — продолжил он.

7 марта Израиль впервые нанес воздушные удары по нефтяной инфраструктуре Ирана - атаке подверглись пять энергетических объектов в Тегеране и его окрестностях. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать нефтяные объекты в странах Персидского залива. «Если вы можете терпеть цену на нефть выше 200 долларов за баррель, продолжайте игру», - процитировала представителя КСИР газета The Guardian.