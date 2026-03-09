Трамп: Решение об окончании операции против Ирана США примут вместе с Израилем

// truthsocial.com/@realDonaldTrump

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил, что решение о прекращении операции против Ирана будет приниматься вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я думаю, это будет обоюдное решение… Мы говорили об этом. Я приму решение в нужный момент, но все будет учтено»,— сказал Трамп в разговоре с The Times of Israel.

На вопрос о том, может ли Израиль продолжать войну против Ирана даже после того, как США решат прекратить свои удары, Трамп ответил, что не рассматривает такую возможность.

Американский президент добавил, что Исламская Республика уничтожила бы Израиль, если бы он и Нетаньяху не начали операцию. «Иран собирался уничтожить Израиль и все, что было вокруг него… Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль»,— добавил он.