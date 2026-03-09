экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Укол блокада от боли в спине в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Специалисты отделения лечения боли Главной больницы для государственных служащих (ГБЭС) разработали метод лечения, позволяющий облегчить боль, вызванную компрессией и воспалением корешков спинномозговых нервов.

Инъекция для снятия боли в корешках нервов — это точная процедура, выполняемая под рентгеновским контролем в стерильных хирургических условиях. Данная услуга предоставляется под наблюдением нейрохирурга-консультанта больницы Батсайхана.

Благодаря вводу в эксплуатацию диагностического МРТ-сканера больница смогла расширить нейрохирургические услуги и еще больше укрепить доказательную медицину.

Процедура включает введение противовоспалительного кортикостероидного препарата непосредственно в пораженный нервный корешок через межпозвоночное отверстие. Это помогает уменьшить отек и воспаление, тем самым облегчая боль.

Это лечение обычно используется при таких состояниях, как грыжа межпозвоночного диска, ишиас, стеноз позвоночного канала и других случаях, связанных со сдавлением спинномозговых нервных корешков.

Помимо облегчения боли, лечение может улучшить подвижность и повысить вероятность избежать хирургического вмешательства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com