Укол блокада от боли в спине в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Специалисты отделения лечения боли Главной больницы для государственных служащих (ГБЭС) разработали метод лечения, позволяющий облегчить боль, вызванную компрессией и воспалением корешков спинномозговых нервов.

Инъекция для снятия боли в корешках нервов — это точная процедура, выполняемая под рентгеновским контролем в стерильных хирургических условиях. Данная услуга предоставляется под наблюдением нейрохирурга-консультанта больницы Батсайхана.

Благодаря вводу в эксплуатацию диагностического МРТ-сканера больница смогла расширить нейрохирургические услуги и еще больше укрепить доказательную медицину.

Процедура включает введение противовоспалительного кортикостероидного препарата непосредственно в пораженный нервный корешок через межпозвоночное отверстие. Это помогает уменьшить отек и воспаление, тем самым облегчая боль.

Это лечение обычно используется при таких состояниях, как грыжа межпозвоночного диска, ишиас, стеноз позвоночного канала и других случаях, связанных со сдавлением спинномозговых нервных корешков.

Помимо облегчения боли, лечение может улучшить подвижность и повысить вероятность избежать хирургического вмешательства.

