В 2025 году 12.2 тысяч тонн цветов импортировала Монголия

CentralAsia (MNG) -  По словам Баясгалана Б., начальника отдела статистики и анализа Главного таможенного управления, в 2025 году Монголия импортировала в общей сложности 12,2 миллиона свежих цветов на сумму 4,9 миллиона долларов США.

За первые два месяца 2026 года страна импортировала около миллиона свежих цветов на сумму более 350 000 долларов США.

Из цветов, продаваемых в Монголии, 97,5 процента импортируются из Китая, 2,0 процента — из Нидерландов, а остальная часть — из Эквадора и Южной Кореи.

