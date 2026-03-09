ЦБ Монголии закупил 396.1 кг золота в феврале

CentralAsia (MNG) - ЦБ Монголии закупил 396.1 килограмма золота в феврале 2026 года, в результате чего общий объем закупленных драгоценных металлов с начала года составил 2,3 тонны.

Из этого количества филиал Банка Монголии в аймаке Дархан-Уул закупил 89.0 килограммов, а его филиал в аймаке Баянхонгор — 477.3 килограмма драгоценных металлов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это представляет собой увеличение на 19.7 процента.

Банк Монголии определяет закупочные цены на драгоценные металлы на основе мировых рыночных цен.

В феврале 2026 года средняя закупочная цена золота составила ₮576 654.17 за грамм.

