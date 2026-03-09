Почти 6,3 тыс. казахстанцев выехали из стран Ближнего Востока

CentralAsia (KZ) - За минувшие вечер и ночь в Казахстан из стран Ближнего Востока вернулось почти 1,8 тыс. казахстанцев. Они были доставлены на 11 рейсах, выполненных авиакомпаниями Air Astana, Scat, FlyDubai и Air Arabia, сообщил в воскресенье комитет гражданской авиации.

По его информации, на воскресенье также запланирован «ряд рейсов казахстанских и иностранныхавиакомпаний». Их количество и направления не уточняются.

С 3 марта, когда США и Израиль атаковали Иран, а он в ответ начал наносить удары по странам Персидского залива, из стран Ближнего Востока в Казахстан выполнено 37 рейсов, которыми в страну вернулись 6 254 человек.

МИД сообщал, что в регионе на момент начала нового кризиса находилось более 10 тысяч казахстанцев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения