Состоялся 20-й ежегодный фестиваль «Праздник беркутов-2026»

CentralAsia (MNG) - В минувшие выходные в туристическом комплексе Чингисийн Хурээ в 20-й раз состоялся фестиваль «Праздник беркутов-2026».

Фестиваль «Праздник беркутов-2026» прошел в 20-й раз. Цель фестиваля — популяризация и распространение знаний об обычаях, традициях и уникальной культуре кочевников, а также передача этих знаний молодому поколению.

В мероприятии приняли участие более 30 охотников с орлами из аймаков Баян-Өлгий, Төв и Сэлэнгэ а также 16 спортсменов из Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Испании, Венгрии и России.

Фестиваль «Беркут 2026» проводится в форме соревнований и конкурсов. Участники одеваются в национальные костюмы, несут на руках дрессированных орлов и едут верхом на специально обученных для охоты лошадях. Отбираются участники с лучшими национальными костюмами, лошадьми и снаряжением для орлов. Критерии оценки включают сохранение традиций и стиль одежды.

На фестивале также были представлены выступления казахских артистов, продавцы одежды и аксессуаров, а также национальные блюда. Участники имели возможность посетить казахскую юрту и узнать больше о ее уникальных обычаях и образе жизни.

Фестиваль «Беркут 2026» был организован столичным департаментом туризма в сотрудничестве с туристическим комплексом «Чингиси Хуреэ» при поддержке Министерства культуры, спорта, туризма и по делам молодежи и Департамента культуры Баян-Улгийской области.

Традиционный метод дрессировки и охоты на хищных птиц, включая охоту на золотого орла, сохраняется кочевниками Центральной Азии на протяжении 6000 лет. Монголия, как страна, успешно сохранившая это наследие, официально внесла его в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2010 году.

