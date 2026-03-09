Официально открыты XIV Паралимпийские зимние игры

CentralAsia (MNG) - В Милане и Кортине-д'Ампеццо официально открылись XIV зимние Паралимпийские игры.

Более 600 спортсменов из 55 стран будут бороться за 79 медалей в шести зимних видах спорта. Монголию представляют три спортсмена, выступающие в паралимпийских лыжных гонках и паралимпийских горнолыжных гонках. На церемонии открытия делегация Монголии прошла вместе со спортсменами национальной сборной по паралимпийским лыжным гонкам Дашдорж Цэгмид и Цэрэнпунцаг Бямбадорж.

Эти Игры примечательны тем, что пять стран дебютируют на зимних Паралимпийских играх. Италия в последний раз принимала Паралимпийские зимние игры 20 лет назад в Турине, а ранее Паралимпийские игры проводились в Риме в 1960 году. С проведением Игр в Милане и Кортине Италия принимает это мероприятие в третий раз.

