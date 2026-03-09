Монголия активизирует подготовку к Конференции ООН по борьбе с опустыниванием (COP17)

CentralAsia (MNG) - В Министерстве окружающей среды и изменения климата состоялась встреча в рамках проекта «COPTIME», направленного на укрепление координации между заинтересованными сторонами, обмен информацией и ускорение подготовки к 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP17), которая пройдет в Улан-Баторе в августе этого года.

По сообщению министерства, заместитель министра Мункхтамир Батбаяр подчеркнул, что до начала конференции осталось 162 дня, и подготовку необходимо активизировать. Он поручил рабочим группам усилить координацию и регулярно оценивать ход выполнения своих задач.

Встречу посетили представители 12 рабочих групп, созданных для организации конференции COP17, которые обсудили текущие и будущие мероприятия, а также ключевые проблемы. На этой неделе пять подкомитетов, занимающихся подготовительной работой, провели заседания и приняли необходимые решения. Компания GL events была выбрана подрядчиком, ответственным за установку и эксплуатацию временных сооружений в «Голубой зоне», и контракт уже подписан.

Для Монголии проведение COP17 считается важным международным событием, которое привлечет внимание всего мира к таким проблемам, как опустынивание, деградация земель и изменение климата, а также расширит международное сотрудничество в области устойчивого землепользования и «зеленого» развития.

