Объявлен специальный рейс для репатриации монгольских граждан из стран Ближнего Востока

09 марта 2026
Министерство иностранных дел Монголии объявило о проведении специального рейса для репатриации граждан Монголии, находящихся в настоящее время на Ближнем Востоке.
Согласно решению правительства Монголии, авиакомпания MIAT Mongolian Airlines планирует выполнить рейс Улан-Батор — Дубай — Улан-Батор 10 марта 2026 года, специально организованный для граждан Монголии, проживающих в странах Ближнего Востока.
Граждане могут получить информацию о покупке билетов и другую информацию, связанную с рейсом, по следующим контактам:
Телефон: +976-11-333999
Электронная почта: cc@miat.com
Чат в Facebook: MIAT Mongolian Airlines
Для граждан за рубежом (Viber): +976-94001476
