Объявлен специальный рейс для репатриации монгольских граждан из стран Ближнего Востока

CentralAsia (MNG) -  

Министерство иностранных дел Монголии объявило о проведении специального рейса для репатриации граждан Монголии, находящихся в настоящее время на Ближнем Востоке.

Согласно решению правительства Монголии, авиакомпания MIAT Mongolian Airlines планирует выполнить рейс Улан-Батор — Дубай — Улан-Батор 10 марта 2026 года, специально организованный для граждан Монголии, проживающих в странах Ближнего Востока.

Граждане могут получить информацию о покупке билетов и другую информацию, связанную с рейсом, по следующим контактам:

Телефон: +976-11-333999

Электронная почта: cc@miat.com

Чат в Facebook: MIAT Mongolian Airlines

Для граждан за рубежом (Viber): +976-94001476

