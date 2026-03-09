Более 19 тыс. узбекистанцев вернулись из стран Ближнего Востока на родину

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 07:00 8 марта процесс эвакуации узбекистанцев из зоны региональной напряженности вышел на новый этап. В общей сложности на Родину уже возвращены 19 347 граждан Узбекистана, передает podrobno.uz.

Мероприятия проводятся силами Министерства иностранных дел, Министерства транспорта и дипломатических миссий в круглосуточном режиме.

Суббота, 7 марта, стала одним из самых интенсивных дней операции. Из Саудовской Аравии было организовано 9 авиарейсов, которыми прибыли 1 680 человек. Еще двумя рейсами из Объединенных Арабских Эмиратов возвращены 394 гражданина. Также зафиксировано возвращение 5 соотечественников из Ирана.

Особое внимание уделяется эвакуации из Дохи. Посольства Узбекистана в Катаре и Саудовской Аравии совместно с Минтрансом успешно вывезли первую группу из 208 человек. Граждане вылетели из международного аэропорта Эр-Рияда бортом авиакомпании Centrum Air и благополучно приземлились в Ташкенте 8 марта в 05:40.

В настоящее время дипмиссия в Катаре сформировала вторую группу из 126 человек. Для их транспортировки в Эр-Рияд посольством арендованы 3 автобуса, которые следуют в сопровождении дипломатов. Эвакуация этой группы чартерным рейсом в Ташкент запланирована на сегодня, 8 марта. Власти подчеркивают, что работа по защите и возвращению граждан носит системный и поэтапный характер до полного обеспечения безопасности всех соотечественников.