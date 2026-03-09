Госдеп США велел дипломатам покинуть Саудовскую Аравию

CentralAsia (CA) - В связи с угрозой в сфере безопасности из-за войны с Ираном Государственный департамент США распорядился, чтобы часть персонала американской дипломатической миссии в Саудовской Аравии, в обязательном порядке покинула страну.

В распоряжении от 8 марта речь идет о персонале, не занятом экстренными вопросами, а также о членах семей сотрудников посольства, говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в понедельник, 9 марта.

Несколькими днями ранее, 3 марта, этим группам лиц уже было разрешено добровольно покинуть страну пребывания.

Госдепартамент также вновь призвал граждан США пересмотреть планы поездок в Саудовскую Аравию, указав на «риск ударов иранских беспилотников и ракет по американским интересам, вооруженный конфликт, терроризм, запреты на выезд и местные законы, регулирующие активность в социальных сетях».

После начала войны с Ираном, которую США и Израиль ведут с 28 февраля, Саудовская Аравия уже неоднократно становилась целью ответных ударов Ирана. 3 марта по зданию посольства США в Эр-Рияде ударили два дрона. По словам представителя министерства обороны Саудовской Аравии, там произошел «ограниченный пожар», материальный ущерб оценивался как незначительный. Между тем по данным газеты The Washington Post, здание серьезно пострадало: обрушилась часть крыши, внутри помещений бушевал пожар.

Американцам было рекомендовано немедленно укрыться в безопасном месте и до дальнейшего уведомления избегать посещения дипломатической миссии.

Помимо Саудовской Аравии, Иран атаковал посольства США в Бахрейне, Кувейте и Багдаде.